В округе Ставрополья обновляют мебель и оборудование в сельских ДК

В Георгиевском округе переоснащают Дома культуры. Фото: администрация Георгиевского округа

В Домах культуры Георгиевского округа обновляют оборудование и мебель. В 2026 году Александрийский сельский ДК закупил функциональные шкафы для одежды и документации, а также рабочие столы. Также переоснащение проходит в Обильненском ДК – работники получили новые мебель и световое оборудование.

«Новое сценическое освещение, звуковое оборудование, мебель обеспечивают комфортные условия для участников клубных формирований, делает мероприятия более зрелищными», – рассказал глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

В 2025 году в Георгиевском округе обновили Подгорненский и Александрийский сельские ДК. В них завезли световое и звуковое оборудование для проведения мероприятий. Местные власти пообещали не останавливаться на этом и продолжать обновлять инфраструктуру культурных центров.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru