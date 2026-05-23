В округе Ставрополья засеяли в полтора раза больше гороха, чем в прошлом году

В округе Ставрополья в полтора раза увеличили площади под посев гороха. Фото: администрация Предгорного округа

В Предгорном округе Ставрополья закончили весенний посев. Главным направлением, которое выбрали аграрии в 2026 году стало увеличение производства зернобобовых культур. К примеру, на полях стало больше гороха. Под эту культуру отвели в полтора раза больше площади, чем в прошлом году, – всего 454 га.

Аграрии отдавали предпочтения высокоурожайным сортам гороха. Так, на полях растет «Джекпот» и «Саламанка», востребованные для экспорта.

«Фермеры внедряют принципы диверсификации. Грамотный севооборот, в котором сочетаются пшеница, подсолнечник и бобовые, – это не только залог экономической устойчивости хозяйств, но и весомый вклад в продовольственную безопасность региона», – рассказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Как рассказал глава региона, всего в муниципалитете поля занимают 85,6 тысяч га. При этом 36 га пашни занимают озимые культуры, а еще 3,9 тысяч га – яровые зерновые.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru