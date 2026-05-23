В апреле инфляция на Ставрополье уменьшилась до 5,94%

На Ставрополье уменьшилась годовая инфляция. По данным Росстата, в сравнении с мартом, в апреле 2026 года цены в регионе уменьшились на 0,03%. Сообщается, что годовая инфляций замедлилась, теперь она составляет 5,94%.

По данным Ставропольского отделения Банка России, в апреле в Ставропольском крае подорожали цены на услуги (+0,25% к марту) и продовольственные товары (+0,36). При этом стоимость продуктов уменьшилась на 0,58%.

«Накопленным итогом за год цены на услуги и продовольствие выросли больше, чем на потребительскую корзину в целом, на непродовольственные товары – меньше».

При этом, сообщается, что в целом по России инфляция ниже – она составляет 5,58%. Банк России ставит целью снизить годовую инфляцию до 4%.

