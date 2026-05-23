Кисловодск вошел в десятку лучших направлений для автотуризма

Кисловодск вошел в топ-10 популярных направлений для автотуризма в мае. Фото: администрация Кисловодска

Ставропольский курорт включили в топ-10 направлений для автотуризма в России. Кисловодск стал одним из наиболее востребованных городов в мае 2026 года. Такой рейтинг составили на основе статистики бронирований автопутешественников. Кроме него, в списке оказались Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Ялта, Сочи, Краснодар, а также Пятигорск и Волгоград.

«Видим, что интерес к Кисловодску сохраняется и в этом формате туризма. Будем дальше развивать инфраструктуру, приводить в порядок дороги, создавать новые маршруты и делать город комфортным для жителей и гостей курорта», – рассказал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Основное направление отдыха в Кисловодске – санаторное, но автотуризм тоже остается востребованным. Как рассказали местные власти, гости приезжают на курорт с семьями и компаниями, а также включают город в большой маршрут по Кавминводам. По пути они останавливаются в санаториях и гостиницах, гуляют по парку и заглядывают на экскурсии и мероприятия.