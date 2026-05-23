В Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6 балла

Землетрясение произошло в Дербентском районе. Фото: скриншот idp-cs.net

В Дагестане произошло землетрясение. Сейсмособытие произошло на территории Дербентского района республики примерно в 30 км от Дербента. Такой информацией поделился дежурный специалист геофизической службы РАН.

Толчки зафиксировали в 8 утра 23 мая. Они произошли на глубине 10 км, их магнитуду оценили на 3.4 балла – это небольшое землетрясение, обычно не несущее за собой разрушений.

«Жертв и разрушений нет, на телефоны экстренных служб звонки с жалобами о разрушениях от населения не поступали. Объекты соцкультбыта и экономики функционируют в штатном режиме», – говорится в сообщении ГУ МЧС России по Дагестану.

В ведомстве сообщили, что землетрясение никак не ощущалось на поверхности. В ведомстве напоминают, что в случае ЧП нужно звонить по телефону экстренных служб – 101 или 112.

