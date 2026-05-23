Ставропольские спортсмены завоевали две медали на чемпионате по панкратиону

В Сочи прошел чемпионат России по спортивной борьбе. Фото: минспорта СК

Спортсмены из Ставропольского края выступили на чемпионате по спортивной борьбе в Сочи. Они выступали в дисциплине панкратион. По итогам состязаний два уроженца края взошли пьедестал.

Абдула Исаев привезет домой золотую медаль после победы в категории 100 килограммов. Его тренировал Даниялбек Болатханов. А Омар Сулейманов замкнул тройку лучших в весе 92 килограмма. Его тренер – Дмитрий Русинов. Спортсменов поздравили с победой в пресс-службе краевого минспорта.

