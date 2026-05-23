В Кисловодске проходят первые в году «Курортные выходные»

В Кисловодске проходят традиционные «Курортные выходные». 23 и 24 мая в городе-курорте начались первые мероприятия. Подобная культурная программа будет проводиться каждые субботу и воскресенье сезона.

В программе «Курортные выходные в городе твоего сердца» на этот уик-энд чемпионаты выходного дня по шахматам, боулспорту и настольному теннису. Кроме того, для гостей и жителей курорта запланировали открытую тренировку по стретчингу на пляже.

«Приглашаю кисловодчан и гостей курорта провести выходные активно», – написал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Кроме активных видов отдыха, в Кисловодске можно посетить танцевальный вечер карачаевской культуры и мастер-класс, который проводит ансамбль «Юность Карачая». Также можно посмотреть отчетный концерт образцового ансамбля «Калейдоском» и кино под открытым небом. А в «Ракушке» на площадке музыкальной школы имени Рахманинова можо будет посмотреть концертную программу, посвященную последнему звонку и фильм «Рахманинов и Шаляпин».