Ребенок упал и ударился лицом в резко затормозившей маршрутке в Ставрополе

Девочке оказали необходимую медпомощь. Фото: ГАИ по Ставрополью

Вчера утром водитель «Черри» выезжала из двора, не пропустив маршрутку. Из-за этого водитель резко затормозил. Маршрутка была полупустой, ехавшая в ней восьмилетняя девочка упала и ударилась лицом.

«За рулём "Черри" находилась 34-летняя местная жительница, которая за последние два года к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекалась», – рассказали в ГАИ края.

Прокуратура Ставрополья начала проверку по факту ДТП:

По данному факту прокуратура края проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и о пассажирских перевозках.

Сообщается, что особое внимание будет уделено оказанию девочки медицинской помощию. Ход и результаты проверки на контроле прокуратуры.