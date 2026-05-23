Гастрофестиваль «Зов предков» пройдет в Ставрополе в четвертый раз

Четвертый гастрофестиваль «Зов предков» пройдет на Татарском городище в Ставрополе. Фото: администрация Ставрополя

На Ставрополье в четвертый раз пройдет гастрофестиваль на Татарском городище. Мероприятие «Зов предков» пройдет в первую субботу лера, 6 июня. Свои блюда на нем представят более 12 заведений общественного питания из Ставрополя.

«Гастрофестиваль представит богатое разнообразие кухонь народов, проживающих в регионе. Для посетителей организуют около 10 кулинарных мастер-классов, которые запомнятся и детям, и взрослым», – рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Кухни будут работать с 10 до 18 часов. Гости смогут попробовать блюда русской, балкарской, карачаевской и грузинской кухонь. Также на фестивале будут работаь интерактивные площадки, на которых можно будет научиться народным танцам и традиционным ремеслам, а также посмотреть на выступления музыкальных коллективов.

Также жители и гости Ставрополя смогут поучаствовать в конкурсах с призами. А для детей подготовили специальную программу.