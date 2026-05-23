Женщину в черной куртке пятый день ищут в Ставрополе

В Ставрополе пятый день ищут женщину в черной куртке. Марина Поваляева вышла из дома 18 мая и не вернулась. С тех пор ее местоположение неизвестно.

Как сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», женщине 38 лет. Она невысокого роста (163 см) и плотного телосложения. Волосы темно-каштанового цвета, а глаза серо-голубые.

«Одежда: черная куртка, футболка, лосины, черные кроссовки», – говорится в ориентировке.

Любая информация может помочь в нахождении женщины. Всех, кто может что-то знать о ее местонахождении, просят сообщить по телефону горячей линии: 88007005452.