НовостиПроисшествия23 мая 2026 19:33

Женщину в черной куртке пятый день ищут в Ставрополе

Марина Поваляева ушла из дома 18 мая
Вероника УШИНСКАЯ
Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

В Ставрополе пятый день ищут женщину в черной куртке. Марина Поваляева вышла из дома 18 мая и не вернулась. С тех пор ее местоположение неизвестно.

Как сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», женщине 38 лет. Она невысокого роста (163 см) и плотного телосложения. Волосы темно-каштанового цвета, а глаза серо-голубые.

«Одежда: черная куртка, футболка, лосины, черные кроссовки», – говорится в ориентировке.

Любая информация может помочь в нахождении женщины. Всех, кто может что-то знать о ее местонахождении, просят сообщить по телефону горячей линии: 88007005452.