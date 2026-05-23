НовостиОбщество23 мая 2026 20:48

В Кисловодске пройдет первый на Ставрополье фестиваль уличных артистов

Мероприятие пройдет 29 и 30 мая на Курортном бульваре
Вероника УШИНСКАЯ
Первый на Ставрополье фестиваль уличных артистов пройдет на Курортном бульваре Кисловодска. Фото: Евгений Моисеев

Курортный сезон в Кисловодске откроет фестиваль уличных артистов. Такое мероприятие впервые пройдет на Ставрополье. Местные власти обещают сделать его ежегодным и называть его «Музыкальный терренкур».

«К участию приглашаем уличных музыкантов, вокалистов, танцоров, акробатов, артистов огненного шоу и других талантливых исполнителей со всей России, готовых представить свое творчество жителям и гостям курорта», – написал мэр города Евгений Моисеев.

Фестиваль пройдет 29 и 30 мая на Курортном бульваре. Свободный прием заявок на участие уже открыт. Жителей и гостей курорта приглашают увидеть живое творчество, поучаствовать в мастер-классах и народном голосовании, а также оценить гастропрограмму.