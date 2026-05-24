Гастрофестиваль «Зов предков» пройдет 6 июня в Ставрополе. Фото: Иван Ульянченко

На «Татарском городище» в Ставрополе 6 июня 2026 года состоится гастрофестиваль «Зов предков». Мероприятие под открытым небом проводят уже в четвертый раз. Интерактивные площадки будут работать с 10:00 до 18:00.

«Здесь пройдут разнообразные тематические конкурсы, мастер-классы и яркие выступления музыкальных коллективов города. Для самых маленьких посетителей организаторы подготовили специальную программу», – рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Организаторы представят большое разнообразие кухонь народов, проживающих на Ставрополье. Кульминацией праздника станет гастрономическое шоу, которое состоится впервые.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru