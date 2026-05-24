Движение на улице Павлова в Ставрополе приостановят с 25 мая до 30 июня

В Ставрополе на улице Павлова от дома №2 до дома №22 на месяц ограничат движение транспорта. С 25 мая по 30 июня специалисты местной ресурсоснабжающей организации будут проводить работы по реконструкции газопровода.
«Объехать закрытый участок можно по проезду Опытному, улицам Глинки и Шпаковской», – сообщили в администрации краевой столицы
В мэрии также добавили, что для информировании горожан и гостей Ставрополя на месте перекрытия специалисты установят информационные щиты, указатели и дорожные знаки.
Уважаемые читатели!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru