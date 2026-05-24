Более двух километров дорог отремонтировали в Изобильненском округе Ставрополья. Фото: администрация Изобильненского округа

В Изобильненском округе Ставропольского края отремонтировали более двух километров дорог. В хуторе Беляев обновили покрытие на улице Степной, а в хуторе Широбоков завершили реставрацию на улице Российской. На работы выделили около шести млн рублей из краевого и местного бюджетов.

«Создание комфортных условий для жизни – это важный аспект развития округа. В этом году запланировано реализовать 19 новых проектов в рамках губернаторской программы. Такие инициативы улучшают инфраструктуру и удовлетворяют насущные потребности людей», – сказал глава Изобильненского округа Роман Коврыга.

Всего до конца 2026 года в Ставропольском крае реализуют 148 проектов, которые инициируются и поддерживаются местными жителями.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru