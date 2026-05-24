В Кисловодске для бойца СВО приобрели «Ниву» на средства от благотворительности. Фото: администрация Кисловодска

В Кисловодске для бойца специальной военной операции приобрели «Ниву». Деньги собрали на благотворительной ярмарке, посвященной 81-й годовщине Великой Победы. В ближайшие дни машину вместе с гуманитарной помощью доставят к месту дислокации подразделения военнослужащего.

«Машину купили на средства, которые собрали на большой благотворительной ярмарке 10 мая в Комсомольском парке. В этом участвовали школы, детские сады, управление образования, педагоги, воспитатели, дети, родители и жители города. На СВО такая машина нужна каждый день: для перевозки людей, гуманитарного груза, маскировочных сетей, для выполнения задач подразделения», – сказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Военнослужащий, которому приобрели автомобиль, поблагодарил всех причастных. Через несколько дней он отправится на нем к месту службы.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru