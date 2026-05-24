Семь человек пострадали в ДТП с участием КАМАЗа в Дагестане. Фото: МЧС Дагестана

В Дагестане около 12 часов дня 24 мая 2026 года произошла авария с участием ГАЗели и КАМАЗа. Все случилось на 880 километре федеральной трассы «Кавказ». По предварительной информации, житель соседней Чечни не справился с управлением и столкнулся с автомобилем, двигавшемся в попутной направлении. В результате семь человек пострадали.

«Водителя ГАЗели и шестерых пассажиров с различными травмами доставили в ГБУ РД “Кизлярская ЦГБ”», – сообщили в Госавтоинспекции Дагестана.

В настоящее время точные обстоятельства происшествия и количество пострадавших уточняется.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru