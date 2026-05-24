В Кировском округе Ставрополья благоустроят территорию у дуба-памятника. Фото: администрация Кировского округа

В станице Старопавловской Кировского округа Ставрополья начались работы по благоустройству общественной территории вокруг дуба-памятника. Объект признали Всероссийским в 2018 году, а посадили дерево в 1826 году в честь переселения станицы. Позже он стал достопримечательностью для туристов и жителей округа.

«Благоустройство территории вокруг дуба-памятника – важный шаг по сохранению и эстетическому оформлению местного природного и исторического наследия. В этом году в рамках инициативного бюджетирования в округе будет выполнено более 20 проектов от благоустройства общественных пространств до малых инфраструктурных объектов», – рассказал глава Кировского округа Николай Новопашин.

Специалисты также благоустроят пешеходную зону и клумбы. Общая стоимость работ составит 400 тысяч рублей.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru