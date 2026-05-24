В Предгорном округе Ставрополья прошел масштабный фестиваль славянской культуры. Фото: администрация Предгорного округа

В Предгорном округе Ставропольского края прошел масштабный фестиваль славянской культуры. Эта неделя объединила несколько тысяч участников и прошла на базе 16 культурных учреждений муниципалитета. В мероприятии участвовали более тысячи человек: выступали фольклорные коллективы, а также проводились выставки народных промыслов и показы современной одежды с этническими элементами.

«Традиции – это живая энергия, объединяющая поколения. Мы увидели невероятный отклик: в Предгорье съехались семьи со всего края. В будущем планируем расширить программу научными конференциями и историческими реконструкциями», – сказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

В администрации добавили, что особенностью мероприятия стал интерактивный формат: для гостей работали «ремесленные слободы» с мастер-классами по кузнечному и гончарному делу и лозоплетению.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru