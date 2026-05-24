Легкоатлетка из Кисловодска завоевала три золота на чемпионате и первенстве СКФО

Кисловодская легкоатлетка завоевала три золота чемпионата и первенства Северо-Кавказского федерального округа. Соревнования по легкой атлетики состоялись 18 мая в Черкесске. Ставрополье представила Злата Селиванова под руководством Любови Селивановой.

«Поздравляю Злату Селиванову с отличным результатом на чемпионате и первенстве Северо-Кавказского федерального округа. Три золотые медали на одних соревнованиях – это серьезное достижение. За такими результатами стоят ежедневные тренировки, дисциплина, характер и большая работа тренера», – сказала глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Злата победила в прыжке в длину с результатом 5,66 метра и стала первой на дистанции 400 метров с барьерами, а также внесла вклад в победу эстафетной команды 4х100 метров.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru