Жители села Лиман на Ставрополье инициировали ремонт дороги. Фото: администрация Ипатовского округа

В селе Лиман Ипатовского округа Ставропольского края жители инициировали ремонт дороги. Проект поддержали местные власти. На небольшом социально значимом участке укрепят обочины, уложат асфальт и установят знаки. На работы выделили 2,6 млн рублей.

«Программа поддержки местных инициатив предоставляет возможность определять приоритеты развития своих населенных пунктов. За время ее действия реализовано свыше ста народных проектов», – сказал глава Ипатовского округа Вера Шейкина.

В администрации муниципалитета добавили, что всего в этом году в Ставропольском крае реализуют 148 народных проектов в рамках программы.

