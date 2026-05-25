Часть Пятигорска осталась без света и воды из-за аварии

Вечером 24 мая в Пятигорске ограничили подачу электричества в районе Квартал и Балтийская Ромашка. Как сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов, энергетики приняли такое решение, чтобы не допустить технологического сбоя и восстановить нормальную работу оборудования. На месте сразу начали работать бригады.

Из-за отключения света без напряжения остались несколько насосных станций местного водоканала. В результате часть города временно осталась и без воды. В администрации пояснили: восстановить водоснабжение можно будет только после того, как электричество снова дадут, а насосные станции запустят.

«Бригады уже разбираются. Из-за аварии у энергетиков без электроснабжения остался ряд насосных станций Водоканала», – сообщил Дмитрий Ворошилов.

К 22:50 электричество восстановили. Сразу после этого водоканал приступил к запуску насосной станции.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru