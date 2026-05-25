Слесарь погиб в Пятигорске при ремонте трамвая. Фото: Госавтоинспекция СК

Утром 24 мая в Пятигорске произошла трагедия на трамвайных путях. На проспекте Кирова во время ремонтных работ одно вагон самопроизвольно начал движение и врезался в другой трамвай, который стоял на путях. В момент столкновения 41-летний слесарь ремонтировал общественный транспорт.

Мужчина получил тяжелые травмы. Работника срочно госпитализировали в городскую больницу, но спасти его не удалось – позже он скончался. На месте работают специалисты, проводится проверка обстоятельств произошедшего.

«Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка», – сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru