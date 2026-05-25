Восемь тысяч жителей сел на Ставрополье все еще пользуются привозной водой Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Около восьми тысяч жителей сельских территорий Ставропольского края по-прежнему остаются без централизованного водоснабжения и пользуются привозной водой. При этом в целом качество питьевой воды в регионе сохраняется на стабильном уровне и превышает среднероссийские показатели.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, в 2025 году качественной питьевой водой были обеспечены 96,8% жителей региона. В городах этот показатель достиг 98,6%. Контроль качества ведется на всех этапах – от источников водоснабжения и очистных сооружений до водопроводной сети и кранов у потребителей.

В ведомстве рассказали, что за прошлый год специалисты исследовали более 14 тысяч проб воды по микробиологическим показателям и свыше 8,5 тысячи – по санитарно-химическим. Часть проб не соответствовала санитарным требованиям. Рост таких случаев специалисты связывают с обновлением точек отбора воды и проверкой потенциально проблемных участков сетей.

Кроме того, в регионе продолжается обновление системы водоснабжения. В ближайшие годы на Ставрополье планируют построить и реконструировать несколько крупных объектов. Ожидается, что это поможет улучшить качество воды для 335 тысяч жителей края.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru