Подрядчикам капремонта в Ставрополе ужесточат контроль за работой

В Ставрополе подрядным организациям напомнили об ответственности за качество капитального ремонта многоквартирных домов. Одной из главных тем встречи представителей фонда капремонта со строителями стала новая схема работы, при которой одна компания будет сопровождать объект полностью – от обследования дома до завершения ремонта.

Проблемы во время капремонта возникают регулярно. Среди них – протечки при ремонте крыш, повреждение отделки в квартирах, аварийные ситуации и затягивание сроков. Теперь подрядчикам дали понять, что реагировать на жалобы жильцов придется быстрее.

Также в регионе планируют постепенно переходить на новую систему организации работ. Предполагается, что одна компания будет отвечать сразу за обследование дома, подготовку проекта, экспертизу и строительные работы. По мнению специалистов, это поможет избежать перекладывания ответственности между разными подрядчиками.

Кроме того, требования к организациям, которые работают в сфере капремонта, собираются сделать строже. Для участия в проектах понадобятся профильные допуски, подтвержденная квалификация и членство в специализированных организациях.

Контроль сроков ремонта тоже усилят. В 2026 году фонд намерен активнее применять штрафы к подрядчикам за нарушения графиков работ.

«Для участия в проектах подрядчикам понадобятся профильные допуски, членство в саморегулируемых организациях и подтверждённая квалификация. Реакция на жалобы жителей должна быть быстрой и конкретной», – сообщили в фонде капремонта СК.

