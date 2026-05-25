В Кисловодске планируют открыть музей СВО с трофеями и личными вещами

В Кисловодске хотят открыть музей СВО с трофеями и личными вещами. Фото: администрация Кисловодска

В Кисловодске задумались о создании музея, посвященного специальной военной операции. Власти города хотят сделать пространство, где будут храниться реальные истории бойцов, волонтеров и жителей курорта, помогавших военнослужащим.

Идею создания музея озвучил мэр Кисловодска Евгений Моисеев. По его словам, экспозиция должна быть доступна не только для местных жителей, но и для туристов, школьников, семей участников СВО и ветеранов.

Уже сейчас для будущего музея начали собирать первые экспонаты. Бойцы передают трофеи, личные вещи и материалы, связанные с боевым путем. Недавно коллекцию пополнил новый экспонат, который передал один из военнослужащих. Это квадрокоптер, врезавшийся в лобовое стекло машины бойца. Снаряд, который переносил аппарат, не разорвался и тем самым сохранил ему жизнь.

«За каждым таким предметом стоит реальная история, судьба человека, мужество, дружба, верность долгу. Основу будущей экспозиции уже начинают формировать участники СВО», – отметил Евгений Моисеев.

