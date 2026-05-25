Эксперты предупреждают об активизации мошенников в период подготовки к ЕГЭ

Мошенники предлагают «гарантированные» способы обойти систему или срочно решить «организационные» вопросы за деньги. Фото: предоставлено ВТБ

В разгар подготовки школьников к экзаменам, специалисты ВТБ фиксируют рост новых мошеннических схем, нацеленных на выпускников и на их родителей. Злоумышленники специально используют стрессовое состояние и доверие к новым технологиям, предлагая «гарантированные» способы обойти систему или срочно решить «организационные» вопросы за деньги.

Мошенники в социальных сетях и мессенджерах навязчиво предлагают выпускникам перейти в «секретные ИИ-боты», где обещают обеспечить их готовыми решениями экзаменационных задач, «идеальными» сочинениями и даже передачей ответов через скрытый наушник.

Что в реальности получают выпускники: информацию, которая доступна в открытых источниках, фиктивные услуги, которые блокируются после оплаты, а еще, заражение устройств. Под видом «шпаргалок» распространяются вредоносные APK-файлы или программы удаленного управления смартфоном, что ведет к краже денежных средств.

В тоже время, в родительских чатах с поддельных аккаунтов «представителей школы» или «организаторов ЕГЭ» мошенники просят перевести деньги на вымышленные нужды для экзаменов. Механизм обмана всегда один: после получения денег лже-организаторы исчезают, а родители остаются без возможности вернуть средства.

«Любой экзамен — сам по себе стресс. В преддверии ЕГЭ градус тревожности максимален, и именно этим пользуются мошенники. Применение подобных устройств и подсказок — грубейшее нарушение правил сдачи ЕГЭ, оно влечёт аннулирование результатов. Важно помнить: все официальные процедуры, связанные с проведением ЕГЭ, бесплатны и регламентированы законом. Никаких платных "шпаргалок", ботов или дополнительных услуг от имени школы или государства не существует», — отметил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.