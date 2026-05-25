Дожди привели к подтоплениям в Железноводске и поселке Иноземцево Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сильные дожди привели к подтоплениям в Железноводске и поселке Иноземцево. За сутки в городе выпало 17 миллиметров осадков, из-за чего ливневые системы не смогли быстро справиться с потоком воды.

О ситуации рассказал мэр Железноводска Евгений Бакулин. По его словам, после дождей в городе поднялся уровень грунтовых вод, а в некоторых районах образовались крупные застои воды. Одной из самых проблемных точек стала улица Оранжерейная. Как объяснил мэр, особенность рельефа приводит к тому, что вода стекается в низинную часть города, где находятся многоквартирные дома.

Ночью коммунальные службы уже начали работы по отводу воды с дворовых территорий. Они продолжают работать и сейчас.

«Параллельно прорабатываем вопрос об устройстве на участке в районе Оранжерейной дополнительной ливневки», – добавил Бакулин.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru