Губернатор поручил проверить все гидротехнические сооружения на Ставрополье. Фото: соцсети губернатора Ставрополья

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил краевому минприроды и главам территорий проверить все гидротехнические сооружения в регионе в этом году. По его словам, собственники таких объектов должны ответственнее подходить к их содержанию, чтобы не создавать рисков подтоплений в будущем.

Владимиров также обратился к руководителям округов. Он потребовал максимально оперативно реагировать на обращения людей, связанные с подтоплениями, и при необходимости привлекать дополнительные силы и технику.

«Режим повышенной готовности позволяет нам привлекать для этих целей подрядчиков. В целом, ситуация с паводками на Ставрополье остается стабильной», – сообщил Владимиров.

Все профильные службы работают в усиленном режиме, идет постоянный мониторинг обстановки. Особое внимание уделяют реке Кубани в Невинномысске и реке Калаус в селе Воздвиженском Апанасенковского округа.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru