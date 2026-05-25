НовостиОбщество25 мая 2026 10:49

Прокуратура Кисловодска требует выплатить работникам стройфирмы 10,5 млн рублей

Деньги не платили 45 сотрудникам почти год
Ева ТКАЧЕНКО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кисловодске строительная компания задолжала работникам более 10 млн рублей. После жалоб сотрудников прокуратура проверила исполнение трудового законодательства. Выяснилось, что с июня 2025 года по май 2026 года у организации накопился долг по зарплате.

Положенные деньги не получили 45 человек. Общая сумма задолженности превысила 10,5 млн рублей. Прокуратура подала иск в суд. Кроме самой зарплаты, надзорное ведомство требует взыскать с работодателя компенсацию морального вреда – 450 тысяч рублей.

«Результаты рассмотрения иска и фактическое восстановление трудовых прав граждан – на контроле надзорного ведомства», – добавили в прокуратуре Ставропольского края.

