После сильных дождей в Невинномысске подтопило жилой район и детский сад

После сильных дождей в Невинномысске подтопило дворы и детский сад Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Невинномысске продолжают устранять последствия затяжных дождей. Из-за обильных осадков в городе подтопило несколько территорий, а ливневая система не успевает справляться с потоками воды.

Как сообщил мэр Михаил Миненков, Невинномысск расположен в низине, поэтому вода с возвышенностей во время ливней стекает в сторону города. В результате подтопления затронули в основном подвалы и дворовые территории.

Особое внимание сейчас уделяют обращениям, где вода может попасть в жилые дома. Коммунальные службы работают в усиленном режиме и круглосуточно выезжают на заявки жителей. Подтопление произошло и на территории детского сада №48. Учреждение временно обесточили и закрыли до завершения всех проверок.

«В целях безопасности детский сад полностью обесточен. Это стандартная процедура при подтоплении», – сообщил Миненков.

Детей, которым необходимо посещать садик, временно переводят в дежурные группы других учреждений. Угрозы жизни и здоровью жителей сейчас нет, ситуацию продолжают держать на постоянном контроле. Горожан просят сообщать о подтоплениях по номеру 112.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru