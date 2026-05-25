Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2026 11:29

После сильных дождей в Невинномысске подтопило жилой район и детский сад

Ливневая система не успевает справляться с потоками воды
Ева ТКАЧЕНКО
После сильных дождей в Невинномысске подтопило дворы и детский сад

После сильных дождей в Невинномысске подтопило дворы и детский сад

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Невинномысске продолжают устранять последствия затяжных дождей. Из-за обильных осадков в городе подтопило несколько территорий, а ливневая система не успевает справляться с потоками воды.

Как сообщил мэр Михаил Миненков, Невинномысск расположен в низине, поэтому вода с возвышенностей во время ливней стекает в сторону города. В результате подтопления затронули в основном подвалы и дворовые территории.

Особое внимание сейчас уделяют обращениям, где вода может попасть в жилые дома. Коммунальные службы работают в усиленном режиме и круглосуточно выезжают на заявки жителей. Подтопление произошло и на территории детского сада №48. Учреждение временно обесточили и закрыли до завершения всех проверок.

«В целях безопасности детский сад полностью обесточен. Это стандартная процедура при подтоплении», – сообщил Миненков.

Детей, которым необходимо посещать садик, временно переводят в дежурные группы других учреждений. Угрозы жизни и здоровью жителей сейчас нет, ситуацию продолжают держать на постоянном контроле. Горожан просят сообщать о подтоплениях по номеру 112.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru