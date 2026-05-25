Владимиров поздравил школьников Ставрополья с последним звонком. Фото: соцсети губернатора Ставрополья

В школах Ставропольского края начались последние звонки. С праздником учеников поздравил губернатор региона Владимир Владимиров. Он рассказал, что этот день стал особенным и для его семьи – в этом году начальную школу окончила его дочь.

«Сегодня такой праздник и в нашей семье – моя дочь окончила четвертый класс. Кажется, совсем недавно был первый звонок, а уже позади начальная школа», – поделился губернатор.

Владимиров поздравил не только старшеклассников, которым предстоят экзамены и поступление, но и учеников младших классов, завершающих важный этап учебы. Губернатор пожелал выпускникам уверенности в себе, поддержки близких и исполнения целей.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru