Владимиров поздравил школьников Ставрополья с последним звонком

В школах Ставропольского края начались последние звонки. С праздником учеников поздравил губернатор региона Владимир Владимиров. Он рассказал, что этот день стал особенным и для его семьи – в этом году начальную школу окончила его дочь.
«Сегодня такой праздник и в нашей семье – моя дочь окончила четвертый класс. Кажется, совсем недавно был первый звонок, а уже позади начальная школа», – поделился губернатор.
Владимиров поздравил не только старшеклассников, которым предстоят экзамены и поступление, но и учеников младших классов, завершающих важный этап учебы. Губернатор пожелал выпускникам уверенности в себе, поддержки близких и исполнения целей.
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru