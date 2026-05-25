Работу мусорного предприятия в Пятигорске остановили из-за мигранта. Фото: ГУФССП России по СК

В Пятигорске на 20 суток приостановили работу предприятия, занимающегося сбором неопасных отходов. Причиной стало нарушение миграционного законодательства – организация наняла иностранца без патента на работу в России.

Нарушение выявили во время рейда. Как сообщили судебные приставы, руководитель предприятия допустил к работе иностранного гражданина, который не имел необходимых документов для трудовой деятельности на территории страны.

Материалы передали в суд. Организацию признали виновной по статье о незаконном привлечении к работе иностранного гражданина. После этого приставы выехали на место и опечатали помещения предприятия.

«Суд вынес решение о приостановлении деятельности предприятия на 20 суток», – сообщили в ГУФССП по Ставропольскому краю.

В течение всего срока сотрудники службы будут контролировать исполнение решения суда и проверять, соблюдает ли организация введенные ограничения.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru