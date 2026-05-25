Ливневки не справляются с сильными дождями в Невинномысске. Фото: соцсети

Ливневки не справляются с дождями в Невинномысске. Жители жалуются на затопленные дворы, размытые дороги и огромные лужи, которые не уходят уже несколько дней.

В соцсетях жители публикуют кадры подтоплений из разных районов города и ближайших территорий. На улице Кубанской, 23, по словам людей, водой залило двор и огород. На кладбище в районе ЗИПа размыло дорогу, а в хуторе Стародворцовском, как пишут местные, «дороги буквально плывут».

На улице Жукова, по словам очевидцев, вода стоит уже больше недели. Жители рассказывают, что местами уровень доходит почти до колена, а машины периодически застревают прямо посреди дороги. Дополнительную проблему создают переполненные канализационные ямы – после очередного ночного дождя воды стало еще больше.

На ситуацию отреагировал мэр Невинномысска Михаил Миненков. По его словам, город находится в низине, поэтому во время сильных осадков вода естественным образом стекает с возвышенностей именно сюда.

«Городские службы работают в усиленном режиме, непрерывно обследуют территории, оперативно реагируют на обращения и откачивают воду с подтопленных участков», – сообщил мэр.

Сейчас угрозы жизни и здоровью жителей нет, все проблемные территории находятся на контроле. В первую очередь специалисты выезжают туда, где вода может попасть в жилые дома.

Из-за подтопления временно закрыли детский сад №48. Учреждение полностью обесточили, чтобы избежать аварийных ситуаций. Для детей организовали перевод в дежурные группы других садиков.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru