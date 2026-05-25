С 1 июня семьи Ставрополья смогут оформить новую выплату

С 1 июня в Ставропольском крае начнут принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей. Подать документы можно будет до 1 октября.

Как сообщили в региональном отделении СФР, право на выплату получат официально трудоустроенные родители, воспитывающие двух и более детей. Речь идет о детях до 18 лет, а также до 23 лет, если они учатся очно. Одно из главных условий – уплата НДФЛ в предыдущем году. При этом количество отработанных месяцев роли не играет.

Размер выплаты будут рассчитывать индивидуально. Семьям компенсируют разницу между фактически уплаченным налогом и суммой НДФЛ, рассчитанной по ставке 6%.

«Ежегодная выплата работающим родителям двух и более детей назначается семьям, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратный размер регионального прожиточного минимума», – рассказали в отделении СФР по СК.

Для Ставрополья этот показатель составляет 23 940 рублей на человека. При назначении выплаты специалисты будут учитывать доходы семьи, имущество, наличие недвижимости и транспорта.

В расчет включат зарплаты, пенсии, пособия, алименты, стипендии и другие поступления за предыдущий год. При этом выплату не назначат родителям с одним ребенком, гражданам без уплаты НДФЛ, а также лишенным родительских прав или имеющим задолженность по алиментам.

Подать заявление можно через портал Госуслуг, в МФЦ или лично в клиентской службе социального фонда.

