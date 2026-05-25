Ставропольцы отдали мошенникам почти 54 млн рублей за неделю

Жители Ставропольского края за неделю перевели мошенникам около 54 млн рублей. Одной из самых крупных жертв аферистов стала 79-летняя пенсионерка из Ставрополя, которая потеряла более шести млн рублей после разговоров с лжесотрудником правоохранительных органов.

Неизвестный связался с женщиной через мессенджер и убедил ее, что она якобы подозревается в финансировании запрещенной организации. Чтобы избежать проблем, пенсионерке предложили задекларировать деньги, переведя их на так называемый безопасный счет.

Под влиянием мошенника женщина в течение четырех месяцев переводила деньги через разные банкоматы Ставрополя. Только после того, как собеседник перестал выходить на связь, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана. Общий ущерб составил около 6,4 млн рублей. Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

«Полиция Ставрополья напоминает: никаких “безопасных счетов” не существует. Будьте внимательны и не доверяйте незнакомцам, кем бы они не представлялись», – поделились в ГУ МВД России по СК.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru