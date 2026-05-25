В Кемерове 20 мигрантов незаконно прописали в одной квартире

Жителя Кемерова оштрафовали на 150 тысяч рублей за фиктивную постановку мигрантов на учет. Мужчина оформил регистрацию сразу для 20 иностранцев, хотя фактически они жили в других местах. Об этом рассказали в издании VSE42.RU.
По данным полиции, 37-летний кемеровчанин указывал себя принимающей стороной и прописывал знакомых мигрантов в своей квартире. Нарушение вскрыли сотрудники отдела по вопросам миграции во время проверки.
На мужчину завели уголовное дело по 20 эпизодам фиктивной регистрации иностранцев. Суд признал его виновным и назначил административное наказание – штраф в 150 тысяч рублей. Кроме того, вся регистрация мигрантов была аннулирована.
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru