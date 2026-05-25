Мэрия Брянска через суд потребовала деньги на жилье для сирот Фото: Ольга ЮШКОВА.

Администрация Брянска подала иск к областному департаменту строительства из-за финансирования жилья для детей-сирот. Городские власти требуют признать незаконным отказ в полном выделении средств из бюджета. Об этом рассказали в издании «Брянские новости».

Как следует из материалов суда, в прошлом году на покупку квартир для сирот городу выделили более 171 млн рублей. На эти деньги власти приобрели 44 квартиры и заключили еще 13 контрактов на покупку жилья в строящихся домах.

Однако, по данным администрации, позже заявка на финансирование была удовлетворена не полностью. Из-за этого возникли проблемы с исполнением контрактов.

Теперь мэрия требует обязать ведомство перечислить почти 3,8 млн рублей. Иск уже принят к производству, дата заседания назначена.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru