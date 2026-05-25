Мост на улице Атаманской в Пятигорске закрыли из-за сдвига блоков после дождей. Фото: соцсети Дмитрия Ворошилова

В Пятигорске из-за обильных осадков произошел сдвиг блока основания на мосту через реку Юцу по улице Атаманской. Движение машин закрыли. Завтра планируют начать работы по временному демонтажу плит и восстановлению блоков.

«Завтра планируем начать работы по временному демонтажу плит перекрытия и восстановлению блоков основания», – сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов.

Также мэр провел совещание с городскими службами. Земляные навалы с улицы Пролетарской уже убрали, проезд восстановили. Склон там сложный, сейчас ждут проектные решения, чтобы оценить стоимость работ по его укреплению.

Из русла Бештаугорской балки на улице Восстания достали упавшие деревья. Это сделали для того, чтобы не было затора и вода уходила без проблем. УКС готовит предложения по укреплению склона габионами.

Основные ливневые коллекторы почистили, сейчас продолжают прочищать городскую ливневку. Помогает в этом специализированная техника. За период дождей сообщений о подтоплениях жилья в ЕДДС не поступало.

