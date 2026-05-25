4114 трансформаторных подстанций отремонтируют «Россети Северный Кавказ» в 2026 году

Трансформаторные подстанции относятся к ключевым элементам электроэнергетической системы. Фото: Мусса БАРИЕВ

«Россети Северный Кавказ» в текущем году проведут ремонт 4114 трансформаторных подстанций в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

В Дагестане отремонтируют 1774 энергообъекта. На Ставрополье первоначальные эксплуатационные характеристики вернут 1102 трансформаторным подстанциям.

Энергетики Чеченской Республики выполнят технические мероприятия на 571 энергообъекте. В Северной Осетии и Карачаево-Черкесии специалисты проведут ремонт 223 и 187 электроустановок соответственно. 146 и 111 трансформаторных подстанций подготовят к зиме в Кабардино-Балкарии и Ингушетии.

В числе основных запланированных работ на энергообъектах – ремонт трансформаторов, замена изношенных корпусов, устаревших систем защиты и автоматики, разъединителей и изоляторов на современные аналоги отечественного производства.

Трансформаторные подстанции относятся к ключевым элементам электроэнергетической системы: они позволяют передавать электроэнергию на большие расстояния, снижать технические потери на линиях электропередачи, обеспечивать равномерное распределение энергоресурса между потребителями. Именно поэтому своевременному ремонту и качественному обслуживанию оборудования энергетики уделяют повышенное внимание.

Комплекс технических мероприятий на трансформаторных подстанциях предусмотрен Программой технического обслуживания и ремонта группы компаний «Россети Северный Кавказ» на 2026 год.