Нальчик – креативная столица Кавказа

Нальчик официально подтвердил репутацию креативной столицы Северного Кавказа. Фото: Муаед КАТАЕВ

На выставке-ярмарке 50 мастеров из разных регионов представили одежду, обувь, украшения ручной работы. На площадке перед входом в Дом молодежи можно было угоститься хычинами, а в холле – пообщаться с роботом-собакой Гошей.

Главным итогом форума «Креативный Эльбрус», по мнению организаторов, стало продолжение системной работы по развитию креативных индустрий в Кабардино-Балкарии. Именно об этом говорил Глава республики Казбек Коков, анонсируя площадку.

Тон мероприятию задала презентация уникальной айдентики КБР – мифического существа из кавказских легенд, представленного как туристический маскот республики. В нем современные технологии соединились с культурными и традиционными мотивами. Получился приветливый и гостеприимный образ Кабардино-Балкарии, узнаваемый с первого взгляда.

Главным итогом форума стало продолжение системной работы по развитию креативных индустрий в КБР. Фото: Муаед КАТАЕВ

Как подчеркнул Казбек Коков, сегодня важно продолжать совершенствовать инфраструктуру, позволяющую местным талантам творить, раскрывать свои таланты. Одно из таких пространств появится на курорте «Эльбрус» – филиал Национального центра «Россия». Недавно Кабардино-Балкария победила в конкурсном отборе на федеральную субсидию: 79 миллионов рублей будет направлено на создание первой школы креативных индустрий.

На форуме был также подписано соглашение между Корпорацией развития КБР и Национальной ассоциацией организаторов мероприятий (НАОМ), что позволит привлечь в регион крупные федеральные событийные проекты. Генеральный директор Корпорации Ахмат Чочаев отметил:

«Соглашение, которое мы сегодня подписали на форуме, – это выстраивание той системы взаимоотношений, о которой глава нашей республики Казбек Валерьевич Коков говорил на открытии форума. Это один из кирпичиков той базы, которая поможет нашей креативной индустрии развиваться динамично».

Форум завершился модным показом от лучших дизайнеров Кабардино-Балкарии. Нальчик официально подтвердил репутацию креативной столицы Северного Кавказа.