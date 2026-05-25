За финансирование терроризма 5 лет назад житель Предгорья получил срок

В России финансирование терроризма строго наказывается Фото: Анастасия ОСИПОВА.

Житель поселка Нежинский Предгорного района Ставрополья приговорен к длительному тюремному сроку за финансирование террористической деятельности. Хотя ему грозило пожизненное заключение – это максимальное наказание, предусмотренное частью 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ.

Как рассказали в пресс-службе Управления ФСБ по СК, в ходе оперативно-разыскной деятельности стало известно, что мужчина в январе 2021 года сделал два денежных перевода участникам запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации.

Полученные сведения сотрудники ФСБ передали коллегам из Следственного управления СКР по Ставрополью. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали и заключили под стражу.

Южный окружной военный суд признал мужчину виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима (первые пять лет он будет отбывать в тюрьме) с последующим ограничением свободы сроком на полгода.

У ставропольца еще есть возможность обжаловать данное решение – приговор пока не вступил в законную силу.

