В республике затопило десятки домов и дворов. Фото: стоп-кадр видео правительства Ингушетии

Экстренные службы Ингушетии продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за обильных осадков. По данным пресс-службы правительства региона, к вечеру 25 мая 2026 года в Сунженском районе подтопило более 170 домов и придворовых территорий. Основной удар стихии пришелся на город Карабулак и сельское поселение Троицкое.

Эвакуация потребовалась 75 местным жителям, 30 из которых – дети. В пункты временного размещения люди ехать отказались, всех их забрали к себе родственники.

В республиканском управлении МЧС напомнили, что в готовность приведены ПВР в Карабулаке, Сунже, Сунженском и Джейрахском районах. Сразу 500 человек готовы принять на базе школы №2 в Троицком по адресу: улица Марзиева, 44/1. Сборный эвакуационный пункт действует на базе сельской администрации. Телефон доверия: (8734) 55-99-99.

Но пока что о массовой эвакуации речи не идет. Ситуация постепенно стабилизируется. По последним данным, уровень реки Сунжа за три часа снизился с 285 см до 270 см. Неблагоприятной отметкой считается 300 см, опасной – 340 см.

Спасатели ГУ МЧС по Ингушетии дали рекомендации населению при подтоплении:

– включите телевизор или радио, чтобы не пропустить важную информацию;

– подготовьте документы, ценные вещи, лекарства, запас непортящихся продуктов на 2-3 дня, постельное белье, средства гигиены, комплект верхней одежды и обуви;

– перенесите другое имущество и ценности на чердак или крышу либо уложите повыше (на шкафы, антресоли);

– выключите электричество и газ, погасите огонь в печах, закрепите плавучие предметы вне зданий или перенесите их в подсобки;

– выходите/выезжайте в установленном порядке из опасной зоны возможного затопления в обозначенный безопасный район или на возвышенные участки местности.