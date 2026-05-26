Центр краевой столицы преобразится к юбилею.

В 2027 году Ставрополь отметит свое 250-летие. К этой дате краевая столица получит подарок – обновленную Александровскую площадь. Здесь увеличится прогулочная зона, появится место для выступлений артистов, а также необычные арт-объекты и пандусы для маломобильных граждан и горожан с колясками.

«На пешеходной аллее оборудуют новую линию наружного освещения и торшеры, высадят десятки взрослых растений и кустарников, возведут ротонды, установят барельефы с изображениями исторических мест региона. Фонтаны сохранятся, их центральную композицию украсят одни из самых древних жителей этих мест – южные слоны», – поделились в администрации Ставрополя.

Проект благоустройства Александровской площади рассчитан до 2027 года.

Работы пройдут в несколько этапов. Сейчас специалисты демонтируют покрытия, чтобы заменить проходящие под площадью линии электро– и водоснабжения, водоотведения, газа и тепла. Деревья и кустарники пересадят осенью, чтобы сохранить их здоровье. Восстановление покрытий, обновление фонтанов и озеленение запланированы на 2027 год.

Общая площадь благоустройства составит около 20 тысяч квадратных метров. Проект реализуют за счет средств краевого и городского бюджетов.