После пожара на складе в Михайловске на Ставрополье обнаружили тело погибшего

После возгорания на складе в Михайловске на Ставрополье обнаружили тело погибшего. Ночью 25 мая в Михайловске произошел крупный пожар на складе. Здание загорелось на улице Константиновской, 8.

Вечером того же дня пресс-служба краевого МЧС сообщала, что площадь возгорания составляет 300 квадратов, а погибших и пострадавших нет. Но к ночи цифры изменились – огонь разросся, и появилась жертва.

Пламя распространилось и охватило тысячу квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 01:08. Спустя полчаса, в 01:40, спасатели нашли тело одного погибшего. На месте работали 36 человек и восемь единиц техники. Сейчас проводятся следственные мероприятия, выясняются причины случившегося.

«В 01:40 обнаружено тело одного погибшего, ведутся следственные мероприятия», – сообщили в ведомстве.

