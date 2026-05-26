СК и прокуратура проверяют пожар в Михайловске, где погиб 66-летний охранник. Фото: прокуратура СК

Следователи и прокуратура организовали проверки по факту гибели человека при пожаре в Михайловске. Трагедия случилась вечером 25 мая в цехе по производству корпусной мебели на улице Константиновской, 8. Погиб 66-летний охранник предприятия.

Огонь быстро распространился и охватил тысячу квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 01:08, а в 01:40 спасатели нашли тело погибшего. На месте работали 36 человек и восемь единиц техники. По предварительным данным, источником возгорания стала дровяная отопительная печь. Назначен комплекс судебных экспертиз.

«Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз. По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», – сообщили в СУ СКР по СК.

Прокуратура Шпаковского района также взяла ситуацию на контроль. Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства о пожарной безопасности.

«По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – добавили в прокуратуре СК.

