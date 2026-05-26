Без воды остались три поселка под Невинномысском Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 25 мая несколько поселков в районе Невинномысска остались без воды. Причина – порыв на сетях холодного водоснабжения. В зоне отключения оказались поселки Фабрика, Рождественка и Рабочий, а также Мелькомбинат. Давление в системе снизилось до уровня первых этажей, сообщил мэр города Михаил Миненков.

Аварийно-восстановительная служба приступила к работам. Подвоз питьевой воды организован спецмашиной. Заявки принимаются по телефону диспетчерской службы +7 (86554) 3-69-09. Информацию об изменении графика подачи воды обещают опубликовать позже.

«Информация об изменении графика подачи воды будет доводиться до сведения населения через средства массовой информации», – добавил Миненков.

О сроках завершения ремонта пока не сообщается.

