Предприниматели Ставрополя получили рекомендации по трудовым нарушениям. Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе продолжается борьба с нелегальной занятостью и долгами по зарплате. На заседании рабочей группы, куда входят специалисты мэрии, налоговой, полиции и внебюджетных фондов, обсудили основные направления работы. С начала года члены комиссии провели встречи с более чем 150 предпринимателями и организациями.

Главные проблемы – выплаты ниже минимального размера оплаты труда, зарплаты ниже средних по отрасли и отсутствие трудовых договоров с сотрудниками. Представителям бизнеса дали рекомендации, как быстро устранить нарушения.

«Снижение количества недобросовестных работодателей зависит от тесного сотрудничества всех ведомств. По итогам 2025 года удалось повысить ежемесячные выплаты работникам на 82,3 млн рублей. Крайне важно сохранить взятый темп и оперативно устранять нарушения», – рассказали в городской администрации.

Сотрудники группы проводят рейды по предприятиям и торговым точкам, разъясняют последствия неофициального найма и зарплат в конвертах. О нарушениях трудового законодательства жители могут сообщить по «горячей линии» комитета труда и соцзащиты: 56-66-95.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru