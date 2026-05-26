Ставропольскую компанию признали недобросовестной из-за срыва ремонта для МЧС

Фото: Ольга ЮШКОВА.
Арбитражный суд Ставропольского края подтвердил законность решения о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков. Подрядчик не выполнил свои обязательства по госконтракту с МЧС. Речь шла о ремонте хранилища.
Работы провели с нарушением сметы, а выявленные недостатки в срок не устранили. Замену материалов с заказчиком не согласовали. В итоге МЧС обоснованно отказалось от контракта в одностороннем порядке.
Суд пришел к выводу, что общество не проявило должной осмотрительности и не приняло всех мер для исполнения обязательств. Это и стало основанием для признания подрядчика недобросовестным.
«Включение компании в реестр недобросовестных поставщиков является необходимой мерой для защиты интересов государственных заказчиков и обеспечения эффективного использования бюджетных средств», – сообщили в УФАС СК.
