Ставропольскую компанию признали недобросовестной из-за срыва ремонта для МЧС Фото: Ольга ЮШКОВА.

Арбитражный суд Ставропольского края подтвердил законность решения о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков. Подрядчик не выполнил свои обязательства по госконтракту с МЧС. Речь шла о ремонте хранилища.

Работы провели с нарушением сметы, а выявленные недостатки в срок не устранили. Замену материалов с заказчиком не согласовали. В итоге МЧС обоснованно отказалось от контракта в одностороннем порядке.

Суд пришел к выводу, что общество не проявило должной осмотрительности и не приняло всех мер для исполнения обязательств. Это и стало основанием для признания подрядчика недобросовестным.

«Включение компании в реестр недобросовестных поставщиков является необходимой мерой для защиты интересов государственных заказчиков и обеспечения эффективного использования бюджетных средств», – сообщили в УФАС СК.

