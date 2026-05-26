Минприроды Ставрополья следит за уровнем воды на реке Куме и Калаусе. Фото: ГУ МЧС России по СК

Министерство природных ресурсов Ставрополья продолжает мониторить паводковую обстановку. За прошедшие сутки больше всего осадков выпало в Невинномысске – 42 миллиметра. Дожди также прошли в Александровском и Степновском округах и на территории Кавказских Минеральных Вод. Об этом рассказали вечером 25 мая.

На реках Кума и Кубань ситуация остается стабильной. На Егорлыке была самая напряженная обстановка после выходных, но сброс по Новотроицкому водохранилищу отрегулировали. Гидрологические посты фиксируют снижение уровня воды. На Калаусе в Светлограде вода тоже снижается – за 14 часов уровень упал на 60 сантиметров.

А вот в селе Воздвиженском Апанасенковского округа обстановка сложная. До опасной отметки остается 40 сантиметров. За последние 14 часов вода поднялась на семь сантиметров, спада пока нет.

«По селу Воздвиженскому мы близки к неблагоприятным явлениям, до опасных 40 сантиметров, за последние 14 часов подъем составил семь сантиметров, спада пока нет», – сообщил министр природных ресурсов Олег Безменов.

Ситуацию держат на контроле.

