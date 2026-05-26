С бизнесмена на Ставрополье взыскали 25 тысяч использование образа Чебурашки

Бизнесмена на Ставрополье оштрафовали использование образа Чебурашки на товарах

Ставропольский предприниматель заплатит компенсацию за использование Чебурашки и крокодила Гены на пищевой продукции. Иск о нарушении авторских прав рассмотрел арбитражный суд края.

Как следует из материалов дела, поводом для разбирательства стали изображения известных мультипликационных персонажей, которые бизнесмен размещал на своих товарах без разрешения правообладателя. Речь шла о Чебурашке и крокодиле Гене из советских мультфильмов.

Изначально истец требовал взыскать по 25 тысяч рублей за каждого персонажа, а также компенсировать стоимость купленного товара, почтовые расходы и госпошлину. Однако суд удовлетворил требования только частично.

«Исковые требования удовлетворить частично», – говорится в решении арбитражного суда Ставропольского края.

В итоге предпринимателя обязали выплатить 25 тысяч рублей компенсации, более 150 рублей судебных издержек и пять тысяч рублей госпошлины. В остальной части требований суд отказал.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru